К приезду хасидов (ортодоксальных евреев) в Умань, где они празднуют свой Новый год Рош ха-Шана, предприимчивые горожане открыли кофейню с логотипом "Starbucks". Однако, как выяснилось, заведение к мировому бренду не имеет никакого отношения.

Об этом сообщил журналист Обозревателя Андрей Жигайло у себя в Инстаграм.

"Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани оказывается", - написал Жигайло у себя под фото в Инстаграме.

Несмотря на фейковость, как видно на фото кофейня пользуется у паломников большим спросом.

В сравнении подлинного логотипа Starbucks с вариантом для хасидов, можно заметить, что вместо сирены с двумя хвостами в центр логотипа поместили смайлик с кипой на макушке.

Ранее мы писали о том, что за неделю правоохранители составили шесть протоколов и открыли три уголовных производства в отношении хасидов, которые приехали в Умань на празднование еврейского Нового года, известного под названием Рош ха–Шан.

Также "Страна" подробно писала о том, как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани.