В Умани, где ранее загорелась квартира, произошел пожар и в общежитии Национального университета садоводства. В результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в оперативной сводке утром в среду, 8 сентября.

По данным спасателей, возгорание произошло на первом этаже общежития. Всего в здании четыре этажа, три из которых не пострадали.

Также в ГСЧС добавили, что спасли в общей сложности 25 человек.

По информации спасателей, пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Троих из них с порезами отправили в больницу, а еще четырех - с отравлением угарным газом.

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Также сообщали, что весной в Киеве горело студенческое общежитие. Тогда пожарные эвакуировали шесть человек. при этом они сразу не могли подъехать к общежитию из-за ярмарки, которая находилась рядом.