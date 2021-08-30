В понедельник, 30 августа, в Луганской области, где около года назад бушевали масштабные пожары, которые уничтожили целые села, загорелась хвойная подстилка в лесу. Спасатели локализовали огонь, однако еще не потушили.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По их данным, пожар произошел в 13:25 в лесу недалеко от села Пурдовка Северодонецкого района.

Спасатели вместе с лесниками и военными ВСУ предотвратили распространение огня. Локализировали пожар в 14:30. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, для мониторинга ситуации задействовали беспилотник.

По данным ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Также спасатели добавили соответствующие фото.

Напомним, в прошлом году в Луганской области бушевали сильные пожары. Огнем были охвачены тысячи гектар леса, пламя сожгло несколько деревень и докатилось до крупных городов - Северодонецка и Лисичанска. В результате лесных пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

Мы также публиковали эксклюзивные кадры последствий пожара, которые сделаны из вертолета.