В Киеве довольно оперативно локализовали и потушили пожар в католическом костеле, загоревшийся на ул. Большой Васильковской вечером 3 сентября.

"В 22:40 пожар локализован…Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС", - сообщили власти.

По словам мэра Кличко, внутри здания в результате огня произошли серьезные повреждения.

"Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания", - написал Кличко.

Как сообщала "Страна", в США во время лесных пожаров образовался огненный смерч. Он достигал в высоту не один десяток метров.

Напомним, что эксперт предрекла исчезновение городов в Украине из-за ухудшения климата. Вероятно люди начнут покидать большие города, в основном из-за ухудшения качества воды.

В недалеком будущем может начаться большое переселение людей с юга Украины на север. Так называемые климатические мигранты начнут бежать от засухи. При этом, если ничего не изменится, то южные регионы будут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за дефицита воды.