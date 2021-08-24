В аэропорту афганской столицы - Кабула, которую захватили отряды "Талибана", по состоянию на утро вторника, 24 августа, ожидают эвакуации сотни людей. Но сегодня там начался мощный пожар. Отметим, в Афганистане остаются еще полсотни украинцев.

Соответствующее видео публикует со ссылкой на местные СМИ Telegram-канал Life.shot.

На кадрах видно много людей, автобусы и клубы черно-серого дыма, которые поднимаются к небу.

Пока неизвестна причина возгорания. Подробности происходящего сейчас выясняются.

Напомним, вечером накануне в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана. На его борту находилось 98 эвакуированных человек, из них 27 - граждане Украины. Это уже третий авиалайнер, который прилетел из аэропорта Кабула. Он стал последним гражданским рейсом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, буквально через час после вылета авиалайнера с украинцами на борту аэропорт Кабула прекратил все рейсы.

Между тем, МИД заявляет, что наш самолёт захватили неизвестные вооружённые люди. Это произошло в минувшее воскресенье. Кроме того, в ведомстве добавили, что за прошлую неделю вся дипломатическая служба Украины во главе с министром работала в режиме "краш-теста".