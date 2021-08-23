На территории захваченного талибами Афганистана, откуда утром во вторник, 23 августа, вылетел уже третий эвакуационный самолет с около 100 гражданами нашей страны, остается еще около полусотни украинцев.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в публикации на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас прорабатываются дальнейшие действия, чтобы эвакуировать около 50 граждан Украины, добавив, что к нашей стране обращаются и другие государства с просьбой помочь забрать из Афганистана их граждан.

Министр также сообщил, что украинский самолет, который сегодня вылетел из афганской столицы стал последним гражданским рейсом.

По словам Кулебы, буквально через час после вылета авиалайнера с украинцами на борту аэропорт Кабула прекратил все рейсы.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту собралось большое количество афганцев, которые желают покинуть страну. Из-за этого образовалась давка, был открыт предупредительный огонь и погибли люди.

Также "Страна" подробно писала, как США бегут из Кабула и какие из этого можно сделать выводы для Украины.