В Украину из Афганистана вчера, 23 августа, вернулся уже третий самолет с эвакуированными людьми. Однако этот процесс никак нельзя назвать спокойным или безопасным.

Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Дмитрия Кулебы рассказал о чрезвычайном происшествии, когда украинский борт был захвачен в Кабуле неизвестными вооруженными людьми.

Об этом передает "Громадське радио".

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили какие-то люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Евгений Енин.

Он также добавил, что минувшую неделю вся дипломатическая служба Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

Ранее "Страна" сообщала, что во время поспешной эвакуации из Афганистана одна из беженок родила на борту транспортного самолета ВВС США.