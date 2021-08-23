В понедельник вечером, 23 августа, в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана. На его борту находилось 98 эвакуированных человек, из них 27 - граждане Украины.

Об этом сообщает издание "Громадське".

В частности, данный самолет отправляли на территорию Афганистана для эвакуации людей. Это уже третий самолет, который прилет из аэропорта Кабула.

Как сообщала "Страна", украинские власти предложили помощь США в вопросе вывоза афганских беженцев из Кабула на украинских самолетах.

Напомним, что в Украину из Афганистана 16 августа прибыл первый эвакуационный самолет. Он эвакуировал восьмерых граждан Украины, а также еще 71 человека с иностранным гражданством. Часть афганцев уже попросили у Киева статус беженца.

Второй самолет из Афганистана в Украину прибыл вчера, 22 августа. На борту находились как украинцы, так и афганские беженцы.

Третий самолет, который уже приземлился в Борисполе, из захваченного талибами Афганистана вылетел сегодня, 23 августа. Изначально сообщалось, что на борту которого находится около ста граждан нашей страны.