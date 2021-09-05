В субботу днем, 4 сентября, в Житомире спасатели обнаружили убитыми 36-летнюю местную жительнице и ее 13-летнюю дочь после того, как потушили пожар в одной из квартир многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, убитые проживали в квартире, в которой их обнаружили. На их телах правоохранители нашли ранения. Точные причины пока неизвестны, но за дело взялись судмедэксперты.

По данному факту уже начали расследование по п.1,2 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка). Полиция выясняет, кто может быть причастен к преступлению.

В Житомире убийство пытались выдать за несчастный случай. Фото: ГУ НП Житомирской полиции

Напомним, под Кропивницким задержали 16-летнего парня, которого подозревают в жестоком убийстве его ровесницы. Тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти, было обнаружено в заброшенном колодце в полукилометре от ее дома. Трагедия разыгралась в селе Кетрисановка.

Также "Страна" писала, что в Киеве правоохранители задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении убийства родителей и восьмилетнего брата. За это юноше грозит пожизненное заключение.