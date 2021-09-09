Отпраздновавшие еврейский новый год Рош-ха-Шана хасиды теперь столкнулись с проблемой выехать из Украины в период пандемии. В распоряжении "Страны" оказалось видео, как они в Умани на улице Пушкина стоят в очередях, чтобы сдать тесты на коронавирус, без которых хасидов не выпустят из Украины.

На видео запечатлено, что процесс идет неспокойно - хасиды кричат и бьют в окна кабинок, где делают тесты на ковид.

Как сообщалось, накануне вечером, 8 сентября, часть хасидов, которые 6-8 сентября праздновали в Умани Новый год по иудейскому календарю, начали уезжать из города в страны постоянного проживания.

При этом полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок в районе паломничества.

Ранее мы писали о том, что некоторые хасиды, которые приехали в Умань, провоцируют потенциально опасные ситуации. Например, в одном из домов паломники развели огонь прямо на балконе, чтобы приготовить там барбекю.

Также за неделю правоохранители составили шесть протоколов и открыли три уголовных производства в отношении хасидов, которые приехали в Умань на празднование еврейского Нового года.