В Киевской области на автодороге "Киев - Одесса", произошла авария с участием микроавтобуса, который вез приезжавших на еврейский Новый год в Умань хасидов в аэропорт "Борисполь". ДТП стало смертельным для гражданина Израиля.

О трагическом происшествии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины в своем Telegram-канале утром в четверг, 9 сентября.

По их данным, авария произошла около 04:00 вблизи села Чупира. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили автомобиль "Mercedes Sprinter" которым управлял 37-летний водитель. В автобусе было 13 пассажиров - хасидов, которые направлялись из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречной машины. В результате, он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону трассы в поле.

В результате аварии один пассажир, 45-летний гражданин Израиля, получил травмы, не совместимые с жизнью. Все остальные пассажиры не пострадали.

Напомним, ранее произошло ДТП на Буковине. Там пьяный водитель вылетел из авто прямо в колодец.

Также мы писали, что несколькими днями ранее в Киеве после ДТП загорелось авто, водитель погиб.