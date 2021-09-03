С 3 сентября в семи регионах Украины заработали новые камеры фото- и видеофиксации ДТП. Список
В пятницу, 3 сентября, в Украине заработал еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.
Приборы контроля "Каскад" появились на автодорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.
В МВД дали список расположения приборов.
Винницкая область (5 приборов):
- на 294 км + 619 автодороги М-21, прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 294 км + 567 автодороги М-21, прибор направлен в сторону Житомира (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 371 км + 527 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 404 км + 377 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 к/ч);
- на 404 км + 640 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Умани (ограничение скорости 50 км/ч).
Львовская область - один прибор на 685 км + 309 автодороги М-06, направлен в сторону села Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).
Черниговская область (4 прибора):
- на 60 км + 426 автодороги Н-07, прибор направлен в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 6 км + 414 автодороги М-01-02, устройство направлено в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 43 км + 993 автодороги М-02, прибор направлен в сторону Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 125 км + 385 автодороги М-02, прибор направлен в сторону села Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч).
Полтава (3 прибора):
- ул. Европейская, 155, прибор направлен в сторону ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Рассветная, 14, прибор направлен в сторону ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Маршала Бирюзова, 32, прибор направлен в сторону ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).
Николаев (2 прибора):
- просп. Героев Украины, 20, прибор направлен в сторону Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Богоявленский, 125, прибор направлен в сторону ул. Старокрепостной (ограничение скорости 50 км/ч).
Харьков (3 прибора):
- просп. Науки, 12, прибор направлен в сторону просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в сторону ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);
- Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в сторону ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч).
Хуст (3 прибора):
- ул. Львовская, 157, прибор направлен в сторону ул. 9 Мая (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Волошина, 81, прибор направлен в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч).
В МВД напомнили, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения уже 97 приборов контроля, расположенных в Житомире, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Харькове, Черкассах, Чернигове и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.
Ранее "Страна" сообщала, что с 20 августа на дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов тоже заработали "Каскады".
А неделю спустя, 27 августа, на украинских дорогах установили еще 20 камер фиксации нарушений ПДД.