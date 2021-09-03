В пятницу, 3 сентября, в Украине заработал еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщается в Телеграм-канале МВД.

Приборы контроля "Каскад" появились на автодорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

В МВД дали список расположения приборов.

Винницкая область (5 приборов):

на 294 км + 619 автодороги М-21, прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);

на 294 км + 567 автодороги М-21, прибор направлен в сторону Житомира (ограничение скорости 50 км/ч);

на 371 км + 527 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч);

на 404 км + 377 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Винницы (ограничение скорости 50 к/ч);

на 404 км + 640 автодороги М-30, прибор направлен в сторону Умани (ограничение скорости 50 км/ч).

Львовская область - один прибор на 685 км + 309 автодороги М-06, направлен в сторону села Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

Черниговская область (4 прибора):

на 60 км + 426 автодороги Н-07, прибор направлен в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 6 км + 414 автодороги М-01-02, устройство направлено в сторону Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

на 43 км + 993 автодороги М-02, прибор направлен в сторону Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч);

на 125 км + 385 автодороги М-02, прибор направлен в сторону села Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава (3 прибора):

ул. Европейская, 155, прибор направлен в сторону ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Рассветная, 14, прибор направлен в сторону ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 32, прибор направлен в сторону ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев (2 прибора):

просп. Героев Украины, 20, прибор направлен в сторону Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 125, прибор направлен в сторону ул. Старокрепостной (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков (3 прибора):

просп. Науки, 12, прибор направлен в сторону просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в сторону ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в сторону ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч).

Хуст (3 прибора):

ул. Львовская, 157, прибор направлен в сторону ул. 9 Мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волошина, 81, прибор направлен в сторону центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

В МВД напомнили, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения уже 97 приборов контроля, расположенных в Житомире, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Харькове, Черкассах, Чернигове и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

Ранее "Страна" сообщала, что с 20 августа на дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов тоже заработали "Каскады".

А неделю спустя, 27 августа, на украинских дорогах установили еще 20 камер фиксации нарушений ПДД.