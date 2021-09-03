Госбюро расследований 2 сентября получило от Нацполиции Украины материалы уголовного дела по факту кровавого ДТП, которое 23 августа было спровоцировано автомобилем "слуги народа" Александра Трухина.

Как сообщили в ведомстве, детективы ГБР уже занялись досудебным расследованием этого уголовного дела.

"Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией. Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Также в ГБР призвали всех свидетелей ДТП предоставить информацию правоохранителям по телефону +38 (044) 300 27 07 или написать на адрес электронной почты info@dbr.gov.ua

"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом", - уверяют в ГБР.

Как сообщалось, речь идет об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В это время в него сзади врезался автомобиль Audi. Водитель и пассажир Ford от удара потеряли сознание и были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.

В Audi находился нардеп Александр Трухин и еще двое мужчин, тоже в нетрезвом состоянии. Одного из них после столкновения зажало сзади между сиденьем водителя. Ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, написали, что за рулем Audi был нардеп Александр Трухин, причем он был пьян, размахивал удостоверением и пытался уехать с места происшествия.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин. Кроме того, мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.