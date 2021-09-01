Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин, которого обвиняют в кровавом ДТП, связался с главой фракции Давидом Арахамией. Произошедшее могут обсудить уже на ближайшем заседании фракции.

Об этом сообщают источники "Страны" в "Слуге народа".

"Понятно, что об этом не будут афишировать, видимо, у них такая стратегия поведения в этой ситуации. Насколько мне известно, он говорил только с руководством, с другими депутатами не связывался. В чате эту тему не обсуждали, есть вероятность, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании фракции, которое по всей видимости состоится в понедельник перед пленарным заседанием.

Но тут важно понимать, что Трухин - очень приближённый к Офису президента, постоянно там на встречах был. Его называют одним из спонсоров партии. Не простой парень. Не помню, писал ли он вообще что-то в чате. У него другой уровень коммуникации, его ситуацию в ОП обсуждают, а не в нашей фракции", - сообщил источник.

По словам собеседника "Страны", официального пресс-релиза от партии ждать не стоит.

"Даже если он и будет, то без объяснений, а с просьбой дождаться официальных экспертиз, не обвинять огульно и все в этом роде", - заявил источник.

Также по информации источников "Страны" в Государственном бюро расследований, несмотря на то, что дело передали к ним, однако материалы в ГБР до сих пор не получили.

Ранее мы подробно писали о том, как Трухин связан с ДТП, которой произошло 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. После того, как информация о его участии в аварии попала в СМИ, "слуги народа" получили указания о том, как им следует комментировать произошедшее.