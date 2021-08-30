Появилось видео последствий аварии под Киевом, в которую 23 августа попал "слуга народа" Александр Трухин.

Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, что происходит на трассе непосредственно после аварии: один из пострадавших лежит на проезжей части, ему пытаются оказать первую помощь. На месте работает полиция.

Отметим, что авария случилась на въезде в Киев со стороны Борисполя. В ней пострадал глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. 72-летний мужчина и его помощник были в машине Ford. Авто остановилось на запрещающий сигнал светофора, но в него влетела другая машина.

По информации СМИ, речь идет об "Ауди", в котором находился "слуга народа" Трухин. Кроме того, журналисты сообщали, что всего в авто-виновнике ДТП было трое мужчин, и все они были пьяны. Сам народный избранник скандальную информацию о своем участии в аварии никак не комментирует, а материалы о ней из многих СМИ удаляются.

"Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом.

Также мы публиковали фото со "слугой" Трухиным после ДТП под Киевом.