В сети появилось новое фото с депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным, который спровоцировал аварию в Киеве.

Фото запечатлели момент непосредственно после ДТП.

Снимок публикуют пользователи в соцсетях.

На фото Трухин идет мимо разбитого в результате аварии автомобиля.

Напомним, речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль. Оба мужчины от удара потеряли сознание, были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.

Ранее "Страна" подробно писала, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин.

Также мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.

Также мы писали, что на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.