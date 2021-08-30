Появились новые фото со "слугой" Трухиным после ДТП под Киевом
В сети появилось новое фото с депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным, который спровоцировал аварию в Киеве.
Фото запечатлели момент непосредственно после ДТП.
Снимок публикуют пользователи в соцсетях.
На фото Трухин идет мимо разбитого в результате аварии автомобиля.
Напомним, речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль. Оба мужчины от удара потеряли сознание, были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.
Ранее "Страна" подробно писала, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин.
Также мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.
Также мы писали, что на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.