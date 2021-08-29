В субботу, 28 августа, в селе Подберезцы Львовской области произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре автомобиля. В результате 11-летняя девочка получила травмы, от которых умерла, несмотря на усилия медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиции удалось предварительно установить, что 64-летний мужчина, которых ехал за рулем автомобиля "ДАФ" с полуприцепом столкнулся с машиной "Хонда". "Хондой" управлял 48-летний житель Тернополя. Затем грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с "Мицубиси" и "Мерседесом Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями.

В результате в больницу с травмами попали водитель и пассажирка "Хонды" и водитель и пассажирка "Мицубиси", которой было всего 11 лет. Девочка умерла в больнице, медикам не удалось ее спасти.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Идет досудебное расследование инцидента.

Напомним, в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибла семья с тремя малолетними детьми.

Также сообщалось, что подо Львовом в ДТП разбился насмерть 11-летний мальчик. Ребенок ехал за рулем и вез пьяного отца.