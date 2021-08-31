Полиция Киева передала уголовное дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным Государственному бюро расследований. Подследственность дела ГБР определил процессуальный руководитель, учитывая присутствие парламентария среди фигурантов. То есть, это указывает на то, что виновником аварии мог стать сам нардеп.

Об этом 31 августа сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева

В полиции напомнили обстоятельства аварии, которая произошла 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль с Трухиным "Ауди", не соблюдая безопасную дистанцию, въехал во впереди идущий "Форд", а тот, в свою очередь, в "Дэу". В результате тройного ДТП пострадали шесть человек.

"Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сказал приехавшей на место ДТП полиции, что за рулем "Ауди" находился Трухин. В тоже время другие свидетели это отрицают", - говорится в сообщении.

В день аварии было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса).

Несмотря на расхождения в показаниях по поводу депутата, в соответствии с законом в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в этом случае - народным избранником), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили в прокуратуру ходатайство о передаче материалов производства в ГБР.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах ДТП и о том, как их пытались скрыть СМИ. Когда информация об аварии с Трухиным все же всплыла, "слугам народа" раздали темники по ее поводу - то есть указания, как комментировать происшествие.

Также мы приводили анонс главы МВД Дениса Монастырского о том, что полицейские передадут дело нардепа в ГБР.