Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ДТП, в которое попал автомобиль нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, но отказался давать комментарии по поводу назначения Антона Геращенко советником главы МВД.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что после того как следствие установит кто был за рулем автомобиля "слуги народа" Трухина в момент ДТП дело будет передано в ГБР. Более подробно ничего не сказал.

На вопрос о назначении Антона Геращенко на должность советника министра, Монастырский не ответил, а молча сел в автомобиль и уехал.

Напомним, авария, в которую, по информации СМИ, попал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин на въезде в Киев, произошла 23 августа. Его "Ауди" въехало в Ford, который остановился на красный свет светофора. Пострадали глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и его помощник, которые были в "Форде". "Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом.

Также мы писали о том, что 30 августа лишившийся должности замминистра Антон Геращенко назначен советником главы МВД.