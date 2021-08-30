Во вторник, 31 августа, возле Верховной Рады состоится церемония почтения памяти гвардейцев, которые погибли от взрыва гранаты у парламента в 2015 году. В мероприятии поучаствуют председатель Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Денис Монастырский.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Мероприятия стартуют на площади Конституции в 10:00. Помимо Разумкова и Монастырского в них поучаствуют командующий Нацгвардией Николай Балан, Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии, кроме того, приглашены семьи погибших.

Запланированы минута молчания и возложение цветов, также присутствующие пройдут до Соломенской площади к мемориальным плитам погибших нацгвардейцев.

Отметим, что гвардейцы-срочники погибли во время несения службы у здания парламента 31 августа 2015 года. Жертвами взрыва гранаты стали Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костин и Богдан Дацюк.

Напомним, сегодня Разумков поехал в зону ООС на Донбассе и констатировал обострение в регионе.

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