Разумков и Монастырский пришли под Раду почтить память убитых шесть лет назад нацгвардейцев. Фото
Утром во вторник, 31 августа, возле Верховной Рады Украины почтили память бойцов Национальной гвардии, погибших 31 августа 2015 года, когда националисты во время митинга против поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса кинули в силовиков гранату.
Тогда погибли четыре нацгвардейца, а ещё более 130 получили ранения.
На мероприятии присутствуют спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардии Николай Балан и семьи погибших.
Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к монументной доске, размещенной на здании Верховной Рады.
Напомним, гвардейцы-срочники погибли во время несения службы у здания парламента шесть лет назад. Жертвами взрыва гранаты стали Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костин и Богдан Дацюк. По подозрению в убийстве солдат Нацгвардии и организации происшествий под парламентом судили 15 человек.
Также мы писали, что ранее у центрального входа в Верховную Раду появилась мемориальная табличка в память о четырех нацгвардейцах, погибших под стенами парламента.
Ранее "Страна" рассказывала, как живут родственники погибших под Радой нацгвардейцев.