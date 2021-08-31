Утром во вторник, 31 августа, возле Верховной Рады Украины почтили память бойцов Национальной гвардии, погибших 31 августа 2015 года, когда националисты во время митинга против поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса кинули в силовиков гранату.

Тогда погибли четыре нацгвардейца, а ещё более 130 получили ранения.

На мероприятии присутствуют спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардии Николай Балан и семьи погибших.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к монументной доске, размещенной на здании Верховной Рады.

Напомним, гвардейцы-срочники погибли во время несения службы у здания парламента шесть лет назад. Жертвами взрыва гранаты стали Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костин и Богдан Дацюк. По подозрению в убийстве солдат Нацгвардии и организации происшествий под парламентом судили 15 человек.

Также мы писали, что ранее у центрального входа в Верховную Раду появилась мемориальная табличка в память о четырех нацгвардейцах, погибших под стенами парламента.

Ранее "Страна" рассказывала, как живут родственники погибших под Радой нацгвардейцев.