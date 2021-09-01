Прошло уже больше недели после пьяного ДТП, которое устроил "слуга народа" Александр Трухин. И только сейчас он это официально подтвердил - когда скандал уже нельзя было замолчать.

Хотя попытки такие были - порядка 30 изданий удалили новость о присутствии депутата на месте происшествия. Но скрыть информацию не удалось.

Тем не менее, это пытались делать и в "Слуге народа", и в министерстве внутренних дел.

Сейчас дело передали в ГБР, а депутатам негласно раздали темники, в которых расписали, что говорить журналистам. К тому же появилась информация, что Трухин, который является спонсором партии, пытается решить вопрос через связи в Офисе президента.

Разбирались, что произошло и как власть пытается оправдать Александра Трухина.

ДТП на светофоре. Что произошло

ДТП с участием трех машин произошло 23 августа в 15:45 на въезде в Киев со стороны Борисполя, там где машины тормозят перед светофором.

Автомобиль Ford, в котором находился 72-летний глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник, остановился на красный свет. В это время в него сзади врезался автомобиль Audi. Также пострадал Lanos.

От удара Лучи и его помощник потеряли сознание и были госпитализированы. Им понадобилась операция. Всего пострадали шесть человек.

Паблик dtp.kiev.ua опубликовал видео после совершения ДТП с комментарием "Похоже, автомобиль Audi ставил скоростной рекорд на трассе... Кто-то совсем не смотрел на дорогу и на полном ходу протаранил притормозившие перед светофором автомобили". Также авторы ролика предположили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Вскоре ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, написали, что за рулем "Ауди" был нардеп Александр Трухин, причем он был пьян, размахивал удостоверением и пытался уехать с места происшествия.

Кроме Трухина в машине было еще двое мужчин, тоже в нетрезвом состоянии. Одного из них после столкновения зажало сзади между сиденьем водителя.

Телеграм-каналы опубликовали фото, на которых видно, что Трухин находился на месте ДТП. Также стало известно, что он действительно ехал в то время в Киев со стороны Полтавы - то есть по Бориспольской трассе.

Около 8 утра 23 августа, за несколько часов до ДТП, Трухин принимал участие в поднятии гигантского флага в Полтаве. Местные СМИ писали, что его видели выпивающим в полтавском ресторане "Лилея", а потом и в ресторане "Каспий".

От Полтавы до Киева пять часов дороги, так что нардеп вполне мог успеть вернуться и угодить в ДТП на въезде в столицу.

Вскоре после этого появилась информация, что некоторые сайты удаляют информацию о возможной причастности депутата к ДТП. Расценки от 200 долларов и выше. Информацию таким образом потерли с десятков ресурсов, но фотографии Трухина остались в телеграм-каналах и на видео с места аварии, которое публиковали СМИ.

Что заявили в полиции, "Слуге народа" и сам Трухин

В полиции сначала не признавали, что в машине, которая устроила аварию, был Александр Трухин. И говорили, что ведется следствие.

Но когда правду скрыть уже не получалось, признали, что нардеп участвовал в происшествии. И передали это дело в ГБР, которое обязано заниматься преступлениями представителей власти.

При это полиция уточнила, что показатели свидетелей разнятся. Одни говорят, что за рулем автомобиля был Трухин, другие это отрицают.

Накануне "Стране" стало известно, что в "Слуге народа" дело намерены замять, а депутатам раздали темники, то есть указания, как следует комментировать ДТП с Трухиным.

Например, им посоветовали говорить размытые фразы о том, что вокруг этой аварии слишком много слухов и нужно установить факты. Если же окажется, что виновен Трухин, то он должен понести ответственность.

Также, чтобы отвлечь внимание от Трухина, депутатам рекомендовали сделать акцент на недобросовестные медиа, которые удалили новости о ДТП.

При этом источники "Страны" сообщали, что попавший в пьяное ДТП "слуга" Трухин, которого называют спонсором партии, пытается решить ситуацию через связи в Офисе президента. Причем такие возможности у него есть: Трухин - 34-летний миллионер и агробарон, который является одним из самых богатых нардепов нынешнего созыва.

Что заявил сам депутат

Сам Александр Трухин впервые прокомментировал ДТП более недели спустя. Его заявление СМИ было обтекаемым, он лишь заявил, что был на месте происшествия и что у всех водителей, которые участвовали в ДТП, тесты на алкоголь "не превысили норму".

То есть алкоголь в крови все-таки был.

"Я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать" - пояснил нардеп.

По его словам, он сильно ударился головой и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и поэтому он находится в больнице.

При этом депутат не указал свою роль в ДТП, находился ли он за рулем. Однако и опровергать этого не стал. Также не пояснил, почему дал пояснения только сейчас, хотя, по его же словам, не собирался ничего скрывать.

Сообщения о ДТП он назвал "информационным шумом" и что заказчики ему известны.

Впрочем, пока картина для Трухина складывается негативная. Ни он, ни правоохранители не заявили четко о том, что за рулем "Ауди" был кто-то другой. Хотя установить это совершенно несложно. Раз эту информацию до сих пор скрывают, то, видимо, сам Трухин и вел машину.