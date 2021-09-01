"Слуга народа" Трухин впервые прокомментировал свое ДТП. Он не стал опровергать, что был за рулем авто
"Слуга народа" Александр Трухин, автомобиль которого спровоцировал кровавое ДТП, сообщил, что даже не пытался скрывать свое пребывание на месте аварии, дал показания и всеми силами помогал сотрудникам Нацполиции собирать данные при регистрации аварии.
Об этом Трухин сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", который стал первым от нардепа после резонансной аварии.
Нардеп признался, что сразу же после ДТП он связался с коллегами по партии.
"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз",- говорится в ответе Трухина.
По словам "слуги народа", водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования.
"И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.
"Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", - написал депутат, добавив, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места".
Отметим, что несмотря на множество написанных букв, Трухин так и не опроверг прямо, что именно он был за рулем.
Лишь обтекаемо заявил, что "у всех водителей алкоголь не превышал норму".
Напомним, речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль. Оба мужчины от удара потеряли сознание, были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин.
Также мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.
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