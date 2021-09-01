"Слуга народа" Александр Трухин, автомобиль которого спровоцировал кровавое ДТП, сообщил, что даже не пытался скрывать свое пребывание на месте аварии, дал показания и всеми силами помогал сотрудникам Нацполиции собирать данные при регистрации аварии.

Об этом Трухин сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", который стал первым от нардепа после резонансной аварии.

Нардеп признался, что сразу же после ДТП он связался с коллегами по партии.

"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз",- говорится в ответе Трухина.

По словам "слуги народа", водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования.

"И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.

"Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", - написал депутат, добавив, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места".

Отметим, что несмотря на множество написанных букв, Трухин так и не опроверг прямо, что именно он был за рулем.

Лишь обтекаемо заявил, что "у всех водителей алкоголь не превышал норму".

Напомним, речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль. Оба мужчины от удара потеряли сознание, были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин.

Также мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.