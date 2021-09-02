"Слуга народа" Александр Трухин, автомобиль которого спровоцировал кровавое ДТП, обнаружился в Днепре.

Корреспондент "Стоп коррупции" запечатлел нардепа выходящим из здания Днепропетровской облгосадминистрации.

На видео можно рассмотреть, как Трухин, пряча лицо за защитной маской и с рюкзаком за спиной быстро удаляется от здания ОГА. При этом он старательно игнорирует вопросы журналиста о его самочувствии и обстоятельствах аварии и даже не смотрит в его сторону.

"На видео народный депутат Трухин, который стал печально известен из-за ДТП. Ранее была информация о том, что Трухин поехал в США вместе с Зеленским. Впоследствии министр иностранных дел Кулеба эту информацию опроверг и отметил, что состав делегации "нормальный" и нардепов там нет", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Трухин дал письменный комментарий по поводу ДТП, в котором заявил, что он сейчас проходит амбулаторное лечение и в ближайшее время не готов к излишней публичности.

Напомним, речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Тогда Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В это время в него сзади врезался автомобиль Audi. Водитель и пассажир Ford от удара потеряли сознание и были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности.

В Audi находился Трухин и еще двое мужчин, тоже в нетрезвом состоянии. Одного из них после столкновения зажало сзади между сиденьем водителя. Ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев ДТП, написали, что за рулем Audi был нардеп Александр Трухин, причем он был пьян, размахивал удостоверением и пытался уехать с места происшествия.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как депутат "Слуги народа" Трухин связан с громким ДТП под Киевом, а также о том, кто такой сам Трухин. Кроме того, мы писали про то, что многие сайты затем удалили новость о ДТП с Трухиным.