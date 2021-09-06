Под Черновцами полицейским пришлось спасать из колодца 25-летнего нетрезвого водителя, который очутился там после столкновения его ВАЗа с бетонным навесом. Инцидент произошел ночью в Днестровском районе области в селе Белоусовка. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Прибывшие на вызов о ДТП правоохранители услышали крик о помощи из колодца. С помощью троса полицейские оперативно вытащили пострадавшего мужчину, оказали ему первую помощь и вызвали врачей.

Как выяснилось, водитель ВАЗа получил травмы головы, многочисленные ушибы и переломы.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Также назначены экспертизы, которые определят окончательные причины ДТП.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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