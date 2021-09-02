Под Запорожьем пьяный водитель пять километров вез на капоте полицейского, который предложил ему пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В результате правоохранитель получил переломы обеих ног. Инцидент произошел 31 августа около 11:00 утра в центре поселка городского типа Михайловка, сообщавет Нацполиция Запорожской области.

Полицейские остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 71-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Также в салоне с ним находилась 13-летняя пассажирка.

После того, как сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медучреждении, тот закрылся в салоне, завел двигатель и двинулся на авто в сторону полицейского. В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Но это не остановило нетрезвого водителя и автомобиль продолжал набирать скорость. С полицейским на капоте "Мазда" проехала почти пять километров, а остановило ее столкновение с деревом.

Пострадал не только полицейский, но и несовершеннолетняя пассажирка, у которой выявили сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Водитель задержан. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Также открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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