В первый день учебного года, 1 сентября, в городе Подольск, что в Одесской области, на торжественные мероприятия профессионально-технического лицея явились пьяные подростки. Двое из них танцевали на крыше автомобиля ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Перед началом торжеств во двор учебного заведения заехал ВАЗ, на крыше которого танцевали двое братьев 16 и 17 лет. За рулем ехал третий брат, который уже достиг совершеннолетнего возраста.

В результате всех троих забрали в отделение полиции, где выяснилось, что все они употребляли спиртные напитки. Теперь на подростков составлены протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде, а на 18-летнего парня еще и за мелкое хулиганство и пьяное вождение.

Кроме того, на линейку этого же лицея пришел 17-летний ученик, который также был нетрезв. На него тоже составили административный протокол.

Напомним, в Киеве двое пьяных подростков обрисовали изнутри вагон метро. Никто из пассажиров не стал пытаться их остановить.

Также "Страна" сообщала, что в Сумах в борьбе с пьянством подростков пошли на крайние меры и ввели комендантский час для несовершеннолетних.