СМИ обнародовали новые подробности дикого случая в Ровно, где два 15-летних брата-близнеца напали на незнакомую женщину и несколько раз ударили ее ножом. В полиции не исключают, что подростки могли это сделать под влиянием фильмов со сценами насилия.

Об этом передает сайт Radiotrek.rv.

По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штебе, одной из версий мотивов действий братьев рассматривают просмотр кино со сценами жестокости. По мнению полицейского, насмотревшись подобного "искусства", подростки могли захотеть увидеть, как в реальной жизни, а не на экране чувствует себя раненый человек.

Также сайт сообщает детали о характере ранения жертвы "экспериментаторов". 42-летняя Ольга получила три колото-резаные не проникающие раны на спине. Бригада скорой помощи на месте происшествия обработала их и наложила асептические повязки. А затем отвезла Ольгу в Ровенскую областную клиническую больницу.

Пока медики и полиция разбирались с пострадавшей, братья прятались в своей квартире. Там патрульные их и задержали.

Сейчас решается вопрос о задержании подростка, который ранил женщину. Он уже будет нести уголовную ответственность. Кроме того, братья пройдут психиатрическую экспертизу.

В сети также появилась запись нападения с уличных камер видеонаблюдения.

Ранее "Страна" сообщала, как неподалеку от того же Ровно мужчина зарезал соседа и продолжил жить с его телом под одной крышей.

Также мы рассказывали, что в Торецке юноши забили насмерть бомжа и случайного свидетеля, а их трупы сожгли.