В Запорожье на острове Хортица пьяный мужчина сбил супружескую пару с ребенком. Девочка получила тяжелейшие травмы и скончалась в Запорожской областной клинической детской больнице. Врачи сражались за ее жизнь восемь дней, но к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Об этой трагедии рассказала спикер Главного управления Нацполиции Елена Лебединская, как сообщает "Суспильне".

После смерти ребенка правоохранители переквалифицировали дело, начав уголовное расследование.

Сначала полиция квалифицировала дело по ч.2 ст.286 " Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас же мужчине грозит наказание, предусмотренное ч.2. ст.286 " Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение". Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 29 августа, около 20:00. Как установили полицейские, 49-летний водитель автомобиля Honda Accord на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, совершил наезд на пешеходов - 28-летнюю женщину, 35-летнего мужчину и их пятилетнюю дочь.