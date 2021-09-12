По сравнению с предыдущими сутками число привитых снизилось. Фото: gov.spb.ru

За минувшие сутки в Украине привились против COVID-19 74 444 человека. Это более чем вдвое меньше, чем в пятницу, когда было вакцинировано рекордное число украинцев - 183 527.

Статистику опубликовала пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

В субботу первую дозу получили 29 170 человек, а завершили свою иммунизацию 45 274 человека.

В течение суток работали:

  • 579 мобильных бригад;
  • 1 722 прививочных пункта;
  • 383 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинированы уже 5 889 812 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек.

Скриншот из Фейсбука МинздраваСтатистика вакцинации

Ранее "Страна" сообщала, что за минувшие сутки в Украине снизилось и количество выявленных случаев заражений коронавирусом. Минздрав привел данные о том, что зарегистрировано 2 196 случаев заражения. Для сравнения, к утру 11 сентября в стране добавились 3 869 инфицированных. На выходных статистика всегда обычно уменьшается.

Мы также подробно разбирали, уйдут ли школы на дистанционное обучение из-за провала вакцинации учителей. По нормам, школы, в которых от коронавирусной инфекции привиты менее 80% учителей, должны перейти на удаленку. И таких учебных заведений довольно много.

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