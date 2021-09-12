За минувшие сутки в Украине выявлено 2 196 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, к утру 11 сентября в стране добавились 3 869 новых инфицированных. То есть статистика снизилась более чем на полторы тысячи случаев.

Последние данные приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Из новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 236 заражений нашли у детей и 35 - у медработников.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Также за минувшие сутки:

попали в больницы с COVID-19 1 257 человек;

умерли от последствий COVID-19 22 человека;

выздоровели 499 человек.

За сутки были протестированы:

методом ПЦР - 18 887 человек;

методом ИФА - 3 099 человек;

экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине:

заразились коронавирусом 2 316 619 человек;

выздоровели - 2 221 110 человек;

умерли 54 342 человека;

провели ПЦР-тестов - 12 269 080.





В последнее время ковидная статистика заметно увеличивается. Так, если 6 сентября в Украине выявили всего 773 инфицированных, то в следующие дни счет пошел на тысячи.

7 сентября число зараженных выросло уже на 2 197 человек.

А 10 сентября - еще на 3 615 человек.