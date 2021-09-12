За сутки число заражений коронавирусом в Украине упало более чем на полторы тысячи
За минувшие сутки в Украине выявлено 2 196 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, к утру 11 сентября в стране добавились 3 869 новых инфицированных. То есть статистика снизилась более чем на полторы тысячи случаев.
Последние данные приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.
Из новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 236 заражений нашли у детей и 35 - у медработников.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
Также за минувшие сутки:
- попали в больницы с COVID-19 1 257 человек;
- умерли от последствий COVID-19 22 человека;
- выздоровели 499 человек.
За сутки были протестированы:
- методом ПЦР - 18 887 человек;
- методом ИФА - 3 099 человек;
- экспресс-тестами - 16 716 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заразились коронавирусом 2 316 619 человек;
- выздоровели - 2 221 110 человек;
- умерли 54 342 человека;
- провели ПЦР-тестов - 12 269 080.
В последнее время ковидная статистика заметно увеличивается. Так, если 6 сентября в Украине выявили всего 773 инфицированных, то в следующие дни счет пошел на тысячи.
7 сентября число зараженных выросло уже на 2 197 человек.