Фото: universum.clinic

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 196 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения, к утру 11 сентября в стране добавились 3 869 новых инфицированных. То есть статистика снизилась более чем на полторы тысячи случаев.

Последние данные приводит пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

Из новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 236 заражений нашли у детей и 35 - у медработников.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Также за минувшие сутки:

  • попали в больницы с COVID-19 1 257 человек;
  • умерли от последствий COVID-19 22 человека;
  • выздоровели 499 человек.

За сутки были протестированы:

  • методом ПЦР - 18 887 человек;
  • методом ИФА - 3 099 человек;
  • экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заразились коронавирусом 2 316 619 человек;
  • выздоровели - 2 221 110 человек;
  • умерли 54 342 человека;
  • провели ПЦР-тестов - 12 269 080.

 Скриншот из Фейсбук МОЗ

Ковидная статистика МОЗ

В последнее время ковидная статистика заметно увеличивается. Так, если 6 сентября в Украине выявили всего 773 инфицированных, то в следующие дни счет пошел на тысячи. 

7 сентября число зараженных выросло уже на 2 197 человек

А 10 сентября - еще на 3 615 человек.

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