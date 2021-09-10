В Киевском метро вводят ограничения из-за коронавируса. Теперь в пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.

"Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - сообщает пресс-служба метрополитена

Нельзя сказать точно, насколько такие меры приведут к уменьшению статистики новых случаев Covid-19 в Киеве, но вот на плотность толпы у дверей ограничение на вход точно повлияет.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктора Ляшко заявлял, что карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября. Он объяснял, что страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны. Но в результате переход страны в "желтую" карантинную зону отложили. По словам главы Минздрава, решение об этом будут принимать на внеочередном заседании Кабмина и только через семь дней после этого оно вступит в силу.

Также мы сообщали, что в Кабмине хотят позволить работу общепиту в "красной" зоне при условии вакцинации работников.