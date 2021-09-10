Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня получил положительный результат теста на коронавируса.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - написал Разумков на странице в Facebook.

Также спикер добавил, что он собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине. Но теперь он не сможет лично присутствовать, поскольку перешел на самоизоляцию и планирует некоторое время работать дистанционно.

Важной политической новостью назвал внезапную болезнь спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова телеграм-канал "Политика Страны".

"Но по нынешним временам это важная политическая новость. В отсутсвие Разумкова вести заседания Рады будет его первый зам Стефанчук, который, в отличие от Разумкова, лоялен Банковой.

С другой стороны, находящегося на больничном Разумкова точно нельзя уволить", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков прогнозирует отставку трех-четырех министров в ближайшее время.

Также мы сообщали, что Разумков выступил против возвращения Донбасса военным путем.