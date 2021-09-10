Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в очередной раз заявил о том, что в Кабинете министров Украины ожидаются кадровые изменения. По его словам, уже в скором времени могут уволить трех-четырех министров.

Такое мнение спикер Рады выразил в ходе общения с журналистами по окончанию заседания парламента в пятницу, 10 сентября.

У председателя парламента спросили, сколько министров могут лишиться своих постов. На это Дмитрий Разумков сказал, что речь идет о трех-четырех главах министерств.

"Думаю, что цифра 3-4 достаточно реалистическая", - сказал спикер Рады.

Напомним, Разумков еще в августе заговорил о возможности увольнения министров уже в ближайшее время. Однако тогда он сказал, что таких заявлений от премьер-министра Дениса Шмыгаля не поступало.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил слова Дмитрия Разумкова о том, что нескольких глав министерств Украины планируют заменить. По его словам, уже идут переговоры с возможными кандидатами на посты министров. Между тем, Давид Арахамия также сказал, что планируют заменить трех или четырех глав ведомств.

Кроме того, замглавы по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, что уже этой осенью могут уволить министра обороны Андрея Тарана и вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.