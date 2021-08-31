Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности увольнения министров уже в ближайшее время. Но на данный момент таких заявлений от премьер-министра Дениса Шмыгаля не было.

Об этом Разумков сказал в ходе брифинга во вторник, 31 августа.

"Пока что предложений не было, премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой (пленарной, которая запланирована на 7-10 сентября - Ред.) неделе, получим на первой неделе", - отметил Разумков.

Кроме того, по словам Разумкова, на сегодняшний день есть не одно, а даже несколько министерств, чья работа является предметом дискуссий как в стенах Верховной Рады, так и в обществе.

"Посмотрим, я не хочу за них бежать впереди паровоза", - резюмировал Разумков.

Напомним, спикер украинского парламента недоволен работой трех министров и допускает вероятность отставки некоторых членов правительства уже этой осенью.

Также "Страна" сообщала, что недавно Разумков заявил, что никто из народных депутатов не выступал с заявлением о его отставке.