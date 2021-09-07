Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что нескольких глав министерств Украины планируют заменить. При этом уже идут переговоры с возможными кандидатами на посты министров, но многие отказываются и предпочитают оставаться в бизнесе.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента.

По его словам, заменить планируют трех или четырех министров, но назвать конкретные министерства, глав которых планируют заменить, он отказался. Потому что, если общественность узнает о том, что какого-либо министра планируют уволить, то его перестанут слушать и это может плохо отразится на работе департамента.

Арахамия рассказал, что уже идут переговоры с потенциальными кандидатами в министры. Однако многие отказываются от таких должностей и остаются просто бизнесменами, из-за нежелания сталкиваться с негативом со стороны СМИ.

"Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - посетовал Арахамия.

Кроме того он опроверг слухи о том, что глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может стать министром обороны, поскольку ему все нравится на его нынешнем месте работы.

Ранее в "Слуге народа" допустили возможность отставки министра обороны вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Тарана и Уруского, уже этой осенью.

Также мы рассказывали, что министр юстиции Украины Малюська готов уйти в отставку по просьбе президента Зеленского.