Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорит, что на данный момент во фракции не обсуждается отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который в последнее время часто критикует действия власти. Но дал понять, что такое обсуждение может бит в будущем.

Об этом Арахамия заявил на брифинге вечером 6 сентября.

По словам руководителя фракции, нардепы от "Слуги народа" пока не готовят представления на отставку Разумкова.

"Когда будет вопрос о Разумкове, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуги народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом. И будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - заверил Арахамия.

Ранее сам Разумков на фоне все более явного противостояния с Банковой развеял слухи о своей скорой отставке.

Между тем народные депутаты считают, что Владимир Зеленский шантажирует Раду роспуском, чтобы принять нужный ему закон об олигархах, изменения в Налоговый кодекс и уволить ставшего неугодным Разумкова.