Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал "Стране", насколько реальны слухи о его отставке.

Еще в конце июля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов заявил, что у депутатского корпуса есть претензии и вопросы к работе нескольких министров, включая главу Минюста. С тех пор активно ходят разговоры о скорой отставке Малюськи.

"Понятия не имею. Я заявление об увольнении не писал, меня об этом никто не просил. Соотвественно ходатайства об увольнении тоже нет. Поэтому вопрос, наверное, не ко мне", - отреагировал на слухи министр.

Как рассказывала "Страна", вскоре после эфира с участием Качуры министр уже комментировал свою вероятную отставку. Тогда он заверил, что не держится за высокой кресло, но пока не собирается уходить с поста. А сделает это по желанию одного из трех человек: президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля или жены.

Также мы сообщали об очередной недавней инициативе Малюськи: он собрался продавать акции столичного СИЗО на биржах. При этом он назвал Киевский следственный изолятор "самым крутым стартапом страны".