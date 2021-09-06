Верховный суд Украины продолжает штормить. Здесь разразился серьезный кадровый кризис. После того, как Высший совет правосудия Украины (ВСП) уволил 2 сентября Светлану Вус и Василия Огурецкого (это судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда - Ред.), их коллега Наталья Шевцова тоже положила на стол заявление об отставке.

Об этом передает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ВСП.

Причиной такого решения Наталья Шевцова (судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда - Ред.) назвала "собственное желание". ВСП рассмотрит поданное ею заявление на своем заседании через неделю, 14 сентября.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что судья Верховного Суда Владимир Британчук, который тоже решил поначалу добровольно отказаться от солидной должности, вдруг передумал и отозвал свое заявление об отставке.

Ранее в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде с 2001 года. Согласно данным "Страны", массовые отставки судей связаны с тем, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.