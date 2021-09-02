Высший совет правосудия на заседании в четверг, 2 сентября, уволил двоих судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Светлану Вус и Василия Огурецкого, которые ранее написали заявления об отставке.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Светлана Вус работала в Верховном с 1996 года. Василий Огурецкий занимал должность судьи в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года работал судьей в Апелляционном суде Донецкой области.

Ранее в отставку подал судья Верховного Суда Николай Гусак, который работал в суде с 2001 года. Согласно данным "Страны", массовые отставки судей вязаны с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые поступают от попавших под санкции граждан Украины.

Напомним, в июле Верховный Суд признал противозаконным указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

Также сообщалось, что Верховный Суд отреагировал на критику Банковой о незаконности увольнения Александра Тупицкого и Конституционного суда.