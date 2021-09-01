Судья Верховного Суда Владимир Британчук, который ранее собирался уволиться, забрал свое заявление об отставке. Его Высший совет правосудия должен был рассмотреть вчера, 31 августа.

Об этом, ссылаясь на члена ВСП Алексея Маловацкого, сообщают "Украинские новости".

О том, что Британчук написал заявление об отставке, стало известно несколько дней назад. Уволиться из Верховного Суда собирались судьи Василий Огурецкий, а также Николай Гусак. По информации, которую "Стране" предоставили собственные источники, что судьи собираются увольняться, потому что на них давит Офис президента, который требует не удовлетворять иски по поводу незаконности санкций Совбеза.

Заявление Британчука ВСП должен был во вторник, 31 августа, однако, по данным Маловацкого, судья отозвал его. По каким причинам он это сделал - не сообщается. Отметим, что Британчук занимает должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, "Страна" писала о том, что также в отставку из-за давления Офиса Зеленского подала судья Светлана Вус.

Кроме того, мы сообщали, что в начале августа СБУ начала проверку Верховного Суда, чтобы заблокировать рассмотрение дел об обжаловании санкций.