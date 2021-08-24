Верховный суд своим постановлением разъяснил, является ли допустимым доказательством в уголовном производстве видеозапись, предоставленная свидетелем по собственной инициативе.

Об этом сообщает Юрлига на своем сайте.

"В частности, женщина была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК. В кассационной жалобе защитник в интересах осужденной просил отменить приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности, а уголовное производство закрыть на основании ст. 284 УПК", - говорится в материале.

Защитник утверждал о недопустимости в качестве доказательства исследованной в судебном производстве видеозаписи с места происшествия. По мнению защитника:

видеозапись свидетель самостоятельно изготовила, перенеся видеозапись с собственного видеорегистратора на диск, который был приобщен органом досудебного расследования во время ее допроса в качестве свидетеля.

Такое, по мнению защитника, является нарушением процессуального порядка получения доказательств и требований ч. 3 ст. 99 УПК, что свидетельствует о недопустимости указанного доказательства, поскольку он не является оригиналом видеозаписи, тем более, что за разъяснениями свидетеля, файл с видеозаписью был поврежден и записан на диск только после того, как специалист смог его открыть.

Кассационный уголовный суд ВС оставил кассационную жалобу защитника без удовлетворения, указав, как необоснованные доводы в кассационной жалобе о недопустимости в качестве доказательства видеозаписи места происшествия и перенесенной свидетелем с собственного видеорегистратора на оптический диск, который впоследствии был представлен органу досудебного расследования для приобщения к материалам уголовного производства.

"В соответствии с предписаниями частей 1, 2 ст. 93 УПК сбор доказательств осуществляется сторонами уголовного производства в порядке, предусмотренном этим Кодексом. Сторона обвинения осуществляет сбор доказательств путем как проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, так и истребования и получения от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных и физических лиц вещей, документов, сведений, выводов экспертов, выводов ревизий и актов проверок, проведения иных процессуальных действий, предусмотренных УПК", - добавили в материале.

То есть, сторона защиты безосновательно исходит из того, что предоставленная следователю свидетелем видеозапись была получена не по процессуальному порядку. Приведенными уголовными процессуальными нормами установлен порядок получения стороной обвинения от свидетеля по его инициативе и доброй воли, диска с видеозаписью с видеорегистратора, предоставленного по его письменному заявлению на имя следователя, что свидетель подтвердил в судебном производстве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине признали скриншоты из Viber допустимым доказательством в суде.

Также напомним, что украинские суды отказываются принимать данные сайта "Миротворец" в качестве доказательств.