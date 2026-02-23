Вчера прошла новость о том, что президент США Дональд Трамп требует от американского стримингового сервиса Netflix немедленно уволить Сьюзан Райс из своего совета директоров, которую он назвал "продажным политиканом" (political hack).

Это заявление прозвучало на фоне попыток Netflix получить одобрение антимонопольного комитета на покупку концерна по производству фильмов и телесериалов Warner Bros., а заодно и вновь привлекло внимание к личности самой Сьюзан Райс.



При этом как раз сегодня исполняется ровно 12 лет с тех пор как Райс одним своим заявлением сильно повлияла на ход событий в Украине.



Тогда она была советником президента США Барака Обамы по нацбезопасности и сделала 23 февраля 2014 года один очень важный комментарий касательно процессов в Киеве.



Как раз накануне, 22 февраля, Верховная Рада отстранила своим решением президента Виктора Януковича (подробнее об этих событиях мы писали в отдельном материале).



Однако легитимность этого была, мягко говоря, сомнительной, так как в Конституции Украины в качестве причин для отстранения от власти главы государства не значилась формулировка, за которую проголосовала Рада – "за самоустранение от выполнения конституционных обязанностей". При том, что сам Янукович к тому времени еще находился на территории Украины, записывал видеообращения, никуда не исчезал и о своем "самоустранении" не заявлял.



Кроме того, очень важным являлся еще один момент: 21 февраля было заключено соглашение между Януковичем и оппозицией об урегулировании политического кризиса, под которым поставили свои подписи представители Запада – министры иностранных дел Германии, Франции и Польши. Исходя из этого соглашения, Янукович оставался президентом Украины, а новые выборы должны были пройти лишь после конституционной реформы до конца года.



И тут Рада, перешедшая под контроль оппозиции, на следующий день обнуляет эти договоренности и голосует за отстранение Януковича от власти. Впоследствии лидеры Майдана оправдывали это тем, что Янукович не хотел выполнять договоренности от 21 февраля и отказался подписывать принимаемые Радой решения. Действительно, он в те дни колебался и делал довольно противоречивые заявления. Однако, в любом случае, у него еще было время до середины дня 23 февраля подписать изменения в Конституцию – на это по соглашению от 21 февраля было отведено 48 часов. Но новый спикер Турчинов продавил решение "досрочно".



Складывалась впечатление, что оппозиция просто торопилась перехватить власть, пока Янукович, его вертикаль власти и "Партия регионов" не пришли в себя от шока последних дней.



Поэтому, с точки зрения Запада, ситуация была крайне неоднозначной.



И у него было много путей, как на нее отреагировать. США и ЕС могли, например, призвать оппозицию к возобновлению диалога со сторонниками Януковичем и к созданию "правительства национального доверия" (что, кстати, и было предусмотрено соглашениями 21 февраля) из представителей всех политических сил, а не только промайдановских. В тогдашних условиях проигнорировать эти требования лидеры Майдана вряд ли смогли бы.



Но Запад выбрал другой путь. После некоторой паузы прозвучал вердикт Вашингтона: признать Януковича нелегитимным и поддержать действия оппозиции.



Озвучила эту позицию 23 февраля та самая Сьюзан Райс, которую сейчас требует уволить Трамп.



"Янукович проиграл. Он потерял огромную легитимность несмотря на то, что изначально был избран демократическим путем. Мы знали, где он был вчера, а сегодня – не уверены. Но дело в том, что в это время он не является лидером. Он покинул Киев, лихорадочно собрал вещи, забрал с собой имущество, самоустранившись от управления страной", - заявила Райс в эфире утренней программы канала NBC News и фактически констатировала, что США больше не считают Януковича действующим президентом.



Вслед за этим отстранение президента Украины от власти признали ведущие страны Европы и ЕС.

Таким образом, новая постмайданная система власти в Украине была "легитимизирована" Западом устами Сьюзан Райс, что и предопределило дальнейший ход событий.