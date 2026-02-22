Украинку, подозреваемую в совершении теракта во Львове, зовут Ирина Анатольевна Саветина, она 1992 года рождения.

Об этом сообщают источники "Страны" в полиции.

Саветина приехала во Львов из города Костополь Ровенской области, где месяц назад открыла на своё имя частное предприятие.

Согласно информации из публичных реестров, 10 января женщина зарегистрировалась как предприниматель в сфере торговли недвижимостью.

Ранее полиция раскрыла подробности теракта во Львове. Правоохранители заявили, что по указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определённых местах.

Перед этим взрыв прогремел в здании ТЦК Коломыи.

Война в Украине продолжается 1460-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 22 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими. В Воздушных силах ВСУ заявили, что 33 ракеты были сбиты.

