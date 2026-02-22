Количество пострадавших от ночного взрыва в центре Львова увеличилось до 25 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, 25 человек получили ранения.

В настоящее время в медицинских учреждениях в результате теракта находятся 11 человек, шестеро правоохранителей в тяжелом состоянии.

Также министр заявил, что полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала вероятную "подрывницу львовских правоохранителей".

"Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления", - пишет Клименко.

Между тем, как заявил первый заместитель начальника СБУ во Львовской области Алексей Голобородько, правоохранители рассматривают причастность российских спецслужб к террористическому акту.

Тем временем местные СМИ опубликовали фото без блюра задержанной подозреваемой в исполнении теракта во Львове.

Напомним, в ночь на 18 февраля около 01:15 произошел взрыв в здании ТЦК и СП в Коломые Ивано-Франковской области. СБУ квалифицировала происшествие как террористический акт.

А в январе в Одесской области произошёл взрыв возле одного из государственных учреждений. Подозреваемой в осуществлении подрыва оказалась бывшей жительницей Донецкой области, которая за 2000 долларов разместила перед зданием взрывное устройство.