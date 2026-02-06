Утром в Одессе был взорван автомобиль, в котором находился водитель.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошёл на улице Академика Королева, взорвался автомобиль марки "Тойота". В результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства.

По данным местных телеграм-каналов, он был военным.

"На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств", - отметили в полиции.

Ранее летом мы рассказывали, как в Киеве девушка пригласила военного на свидание и попыталась убить при помощи заминированного скутера. Военнослужащий полка Нацгвардии "Азов" чудом избежал гибели, вовремя отойдя от взорвавшегося мопеда.

А месяц назад мы сообщали, что в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Взрыв произошёл во дворе дома на улице Героев Днепра, когда водитель-военнослужащий открыл багажник автомобиля.