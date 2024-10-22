Сегодня утром в Краматорске Донецкой области взорвали автомобиль начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ. Он выжил, но госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Взрыв прогремел около 9:30, когда автомобиль марки Mercedes-Benz ML начал движение. По данным СМИ, пострадал начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады.

Российские телеграм-каналы утверждают, что этот командир ранее находился в плену в России и вернулся в Украину по обмену в середине декабря 2022 года.

В начале октября в Главном управлении разведки заявили, что в захваченном Бердянске погиб судья Черниговского районного суда Запорожской области Виталий Ломейко, перешедший на сторону РФ. В городе взорвался автомобиль, в котором находился Ломейко.

А на подконтрольных территориях Украины массово жгут машины, принадлежащие военным. По данным Национальной полиции, в Киеве и по всей стране зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из них были совершены несовершеннолетними.