В воскресенье, 5 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали сотрудника "исправительной колонии". Он погиб на месте.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"По официальной версии следствия оккупантов, сегодня 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - написал он.

По данным местных пабликов, взрыв прогремел в городе около 9 утра.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Бердянске взорвали одну из организаторов российских "выборов".

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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