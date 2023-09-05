В 2015 году в СБУ было создано управление для ликвидации "коллаборантов".

Об этом заявил изданию The Economist тогдашний глава Службы Валентин Наливайченко.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей", - заявил Наливайченко.

По данным The Economist, речь идёт о пятом управлении контрразведки СБУ, которое действовало как диверсионная группа в ответ на вторжение РФ на Донбасс и в Крым. Ей приписывают убийство ключевых пророссийских командиров в "ДНР": Гиви, Моторолы и Александра Захарченко.

Источники издания утверждают, что пятое управление было "наиболее эффективным" для выполнения таких задач, поскольку бюджет СБУ был в 5 раз больше, чем у ГУР.

"Считается, что президент Украины санкционирует самые спорные операции, некоторые решения делегируются на уровень управления СБУ", - пишет издание.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве не стал комментировать изданию это высказывание, но дал понять, что Владимир Зеленский распорядился избегать сопутствующего ущерба среди мирного населения при проведении подобных операций.

Перед этим в ВСУ заявили о ликвидации российского штаба и склада с топливом в пригороде Бердянска.

Ранее стало известно, что Вооружённые Силы уничтожили две базы россиян в Мелитополе.