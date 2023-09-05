Служба безопасности Украины проводит более 20 обысков в нескольких областях в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники ведомства при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях производится более 20 обысков", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Утром стало известно, что СБУ пришла с обыском к и.о. мэра Чернигова Александру Ломако. Он связывает это с закупками оборудования для энергетики.

Напомним, в мае прошли обыски в горсовете Чернигова, там изъяли ряд документов. Сообщалось о том, что и.о мэра Чернигова Александра Ломако подозревают в противоправной деятельности.

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